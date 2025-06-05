Рютте: министры обороны стран НАТО согласовали новые цели по обороноспособности
Министры обороны стран НАТО согласовали новые цели по обороноспособности. Об этом заявил генсек альянса Марк Рютте по итогам встречи глав оборонных ведомств в Брюсселе. По его словам, союзникам потребуется вложить «гораздо больше денег» для их достижения.
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«Мы приняли амбициозные планы по увеличению военного потенциала,— сообщил господин Рютте журналистам.— Туда войдут средства ПВО, танки, системы большой дальности, беспилотники и сухопутные войска». «Конечно, для этого странам НАТО нужно значительно повысить свои оборонные расходы»,— добавил он.
Сегодня в Брюсселе прошла встреча глав военных ведомств. Она предшествует саммиту Североатлантического альянса, который пройдет в Гааге 24–25 июня. Главной темой мероприятия, как сообщал генсек НАТО Марк Рютте, cтанет увеличение инвестиций в оборону. Президент США Дональд Трамп требовал повысить целевой показатель военных расходов с 2% до 5% ВВП. Господин Рютте предложил компромиссный вариант: 3,5% на оборону и еще 1,5% ВВП на более широкие сферы, связанные с безопасностью.
Подробнее о встрече министров обороны в Брюсселе — в материале «Ъ» «У НАТО и США по Украине не сходится».