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Под Саратовом прокуратура взяла на контроль устранение последствий непогоды

Прокуратура Новобурасского района Саратовской области поставила на контроль устранение последствий непогоды. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Накануне, 4 июня, в поселке Белоярский Новобурасского района получили повреждения кровли крыши в пяти многоквартирных домах и детском саду. Причиной стал сильный порывистый ветер. В ходе проверки прокуратуре предстоит оценить исполнение органами местного самоуправления требований законодательства и полноту принятых мер к устранению последствий.

Ранее коммунальные службы Саратова приступили к устранению последствий непогоды, обрушившейся на город в среду. Количество поступивших в Единую дежурно-диспетчерскую службу обращений составило 26.

Павел Фролов

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