В Саратове коммунальщики устраняют последствия вчерашней непогоды

Коммунальные службы Саратова занимаются устранением последствий непогоды, которая обрушилась на город накануне, 4 июня. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

В Единую дежурно-диспетчерскую службу поступило в общей сложности 26 обращений. Мероприятия уже завершены по следующим адресам: ул. Азина, 47/3, ул. Прудная, 2/2, ул. Барнаульская, 34, ул. Пономарева, 19/1, ул. Бирюзова, 15, ул. Чернышевского, 197 а, ул. Мясницкая, 143, ул. Советская, 20/28, ул. Мичурина, 78.

Рабочие продолжают вывозить с территории города упавшие деревья, а также ремонтировать поврежденные конструкции. В администрации саратовцам напомнили, что по вопросу нештатной ситуации можно обратиться в ЕДДС по номеру: 659-659.

Павел Фролов