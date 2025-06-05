Мексика не получит $10 млрд от США за оружие, которое попадает к наркокартелям

Верховный суд США отклонил иск Мексики к американским оружейным компаниям, сообщает The Hill. Мексиканское правительство требовало от производителей Smith & Wesson, Barrett Firearms, Beretta, Colt, Glock, а также оптового продавца Interstate Arms выплаты $10 млрд компенсации за то, что их оружие попадает в руки бандитских группировок и наркокартелей в Мексике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ricardo Moraes / Reuters Фото: Ricardo Moraes / Reuters

Судья Елена Каган заявила, что иск не подлежит рассмотрению в соответствии с Законом о защите законной торговли оружием (PLCAA) от 2005 года, который защищает производителей от преследования за незаконное использование их продукции.

Мексика подала иск к оружейным компаниям в октябре 2022 года, обвинив их в массовом кровопролитии в стране. Мексиканские власти настаивали, что производители сознательно нарушили закон о распространении огнестрельного оружия, зная, что оно попадает в руки преступников, но ничего не предпринимая для предотвращения этого. В ответ судья Каган написала, что «если это исключение, то оно поглотит большую часть правила. Мы сомневаемся, что Конгресс намеревался разработать столь широкое исключение из действия PLCAA, и он этого на самом деле и не делал».

Кирилл Сарханянц