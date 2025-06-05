В Рыльске при ударе по жилым домам погибла женщина, еще шесть человек пострадали

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по Рыльску. По его словам, атака пришлась по многоквартирному и частным домам. Погибла 32-летняя женщина, еще шесть человек ранены. Ранее в регионе объявили ракетную опасность.

«Атака пришлась по многоквартирному и частным домам. В переулке улиц Розы Люксембург и Фрунзе из-за ударной волны повреждены еще несколько жилых домов, выбиты окна неработающего хлебозавода»,— написал Александр Хинштейн в Telegram-канале.

Как уточнил глава региона, среди раненых пять женщин и один мужчина. В тяжелом состоянии находится 83-летняя пострадавшая. Он также написал, что у погибшей женщины было трое детей.

С начала дня в отдельных районах Курской области 12 раз объявляли ракетную опасность. С 17:00 она действует на территории всего региона.

Петр Бузлаев