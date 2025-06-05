Имя петербургского дирижера Юрия Темирканова присвоили детской школе искусств № 4

Государственному бюджетному учреждению дополнительного образования (ГБУ ДО) «Санкт-Петербургская детская школа искусств № 4» на Бухарестской улице присвоено имя выдающегося дирижера, педагога и общественного деятеля Юрия Темирканова (1938-2023). Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов, сообщили в пресс-службе Смольного.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Ранее решение об увековечивании имени бывшего художественного руководителя Санкт-Петербургской филармонии приняла Топонимическая комиссия города.

«Жизнь и творчество Юрия Темирканова неразрывно связаны с Санкт-Петербургской академической филармонией имени Д.Д. Шостаковича. Детская школа искусств № 4 проводит большую работу по сохранению памяти о дирижере»,— говорится в сообщении городской администрации.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что в Мариинском театре открыли мемориальный кабинет Юрия Темирканова.

О том, как прощались с маэстро Юрием Темиркановым в Петербурге, читайте в материале «Ъ-СПб» «Дорогой Юра, это было счастье — видеть тебя».

Андрей Цедрик