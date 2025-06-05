Магомед Адиев возглавил «Крылья Советов»

Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» объявил о назначении Магомеда Адиева на должность главного тренера. Контракт рассчитан на год с возможностью продления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Магомед Адиев

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Магомед Адиев

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Ранее «Крыльями» руководил Игорь Осинькин. В завершившемся сезоне команда заняла десятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 31 очко.

В апреле 2024 года Магомед Адиев возглавил грозненский «Ахмат», в сезоне-2023/24 команда заняла десятое место в турнирной таблице РПЛ и сохранила место в высшем дивизионе. В сентябре 2024-го он по обоюдному согласию расторг контракт с клубом. Также Адиев руководил сборной Казахстана с 2022 по 2024 год.

В апреле 2025 года после увольнения испанца Франка Артиги Адиев до конца сезона исполнял обязанности главного тренера подмосковных «Химок». Команда заняла 12-е место в турнирной таблице и сохранила место в РПЛ, однако по решению Российского футбольного союза была лишена лицензии для участия в следующем сезоне.

Таисия Орлова