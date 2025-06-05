Кубань вошла в топ-10 регионов по положению с социальным сиротством

Краснодарский край занял 7-е место в рейтинге регионов России по ситуации с социальным сиротством. Об этом сообщает уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Рейтинг подготовили Всероссийская инспекция системы профилактики социального сиротства (ВИСП) совместно с ЦЭМИ РАН. При составлении списка учитывались доля детей, воспитывающихся в кровных семьях, число переданных в замещающие семьи, а также количество детей, проживающих в стационарах с малой вместимостью — до 50 коек.

В первую пятерку рейтинга вошли Ингушетия, Севастополь, Дагестан, Ханты-Мансийский АО и Чечня. Соседняя Адыгея оказалась на восьмой строчке — по данным главы республики Мурата Кумпилова, на июнь 2025 года в регионе проживают 1,1 тыс. детей-сирот, из которых только 60 находятся в учреждениях.

«Только за прошлый год из республиканской казны на поддержку семей с детьми направлено 1,3 млрд руб., еще более 6 млрд руб. составили выплаты по линии Социального фонда», — написал господин Кумпилов.

В 2024 году в республике выдали 150 квартир для детей-сирот, аналогичный показатель планируется и на текущий год.

Анна Гречко