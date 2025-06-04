Состояние свердловских детей, следовавших в лагерь Анапы, не вызывает опасений
Состояние детей из Свердловской области, направлявшихся на отдых в Анапу, не вызывает опасений, сообщили в департаменте информационной политики региона. Заместитель губернатора — министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова провела оперативный штаб в связи с информацией об отравлении детей.
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
По данным властей, во время поездки дети пожаловались на самочувствие. Сопровождавшие их педиатры выявили признаки кишечной инфекции легкой формы. Предположительно, причиной отравления стала еда, которую пассажиры взяли с собой из дома.
Восемь ребят были сняты с поезда и госпитализированы в стационар в Воронежской области. Всем им оказана необходимая медицинская помощь, и на данный момент признаки заболевания отсутствуют. Остальные дети продолжают движение в Анапу, клинических проявлений у них нет.
По прибытии в Анапу дети из этого вагона будут размещены в изоляторе лагеря «Жемчужина». Представители минздрава Свердловской области находятся в постоянном контакте с медиками в поезде и оперштаб на связи с родителями детей.