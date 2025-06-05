С нижегородской медсестры взыскали 1,6 млн рублей за хищение средств больницы

В Сормовском районе Нижегородской области судебные приставы взыскали с бывшей старшей медсестры гематологического отделения ГБУЗ НО «ГКБ № 12» ущерб на сумму более 1,6 млн руб. По данными прокуратуры, она фиктивно трудоустроила несколько человек и забирала себе предназначенную им зарплату.

Для возмещения причиненного больнице ущерба прокуратура Сормовского района подала иск в суд. После удовлетворения иска с бывшей медсестры взыскали полную сумму ущерба.

В прокуратуре напомнили, что медсестру осудили по чч. 3, 4 ст.159 УК РФ (Мошенничество). Она отбывает наказание в виде лишения свободы условно сроком на 3,5 года с испытательным сроком три года.

Анастасия Титова