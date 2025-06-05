При атаке дронов в Брянской области пострадали три человека

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что дроны-камикадзе атаковали сельхозпредприятие в селе Демьянки Стародубского муниципального округа. Ранены три человека.

«Целенаправленный удар нанесен по сельхозпредприятию. В результате террористической атаки, к сожалению, ранены трое работников предприятия. Пострадавшие доставлены в больницу»,— написал Александр Богомаз в Telegram-канале.

Ранее губернатор трижды сообщал о ракетной опасности. Предупреждение действовало на территории Климовского района и городского округа Клинцы.