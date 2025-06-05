В Екатеринбург поступила первая партия дынь из Казахстана

Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора проконтролировало ввоз 15 т дынь из Казахстана на плодоовощную базу в Екатеринбурге со 2 по 4 июня, сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ

Это первая поставка дынь из Казахстана в этом году. Специалисты отобрали пробы продукции и направили их на исследования в Екатеринбургский филиал ФГБУ «ВНИИЗЖ». Согласно лабораторному заключению, карантинные объекты в дынях не обнаружены. Вся продукция разрешена к реализации.

Ранее Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора провело проверки сети «Светофор» (ООО «Торгсервис 66»). В 62 магазинах выявлены нарушения российского законодательства и технических регламентов Таможенного союза.

Полина Щуцкая