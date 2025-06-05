Россельхознадзор нашел нарушения в 62 магазинах сети «Светофор»

С 24 апреля по 3 июня в Екатеринбурге и Свердловской области Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора провело проверки сети «Светофор» (ООО «Торгсервис 66»). В 62 магазинах выявлены нарушения российского законодательства и технических регламентов Таможенного союза, сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Инспекторы обнаружили, что мясная продукция хранилась при температуре -13° вместо необходимых -18°. Полуфабрикаты хранились навалом, контактируя с пластиковыми контейнерами, тележками и проводами, что приводило к загрязнению продуктов. В некоторых магазинах продукция животного происхождения продавалась без необходимых ветеринарных документов и с нарушением прослеживаемости.

Проведенные лабораторные исследования показали несоответствия в сливочном масле и плавленом сыре. В сливочном масле выявлены растительные жиры, а в плавленом сыре обнаружены остаточные количества анти и прочие несоответствия.

По результатам проверки составлены протоколы по ч. 1 ст. 10. 6, ч. 1 ст. 10.8 , ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ в отношении должностных лиц ООО «Торгсервис 66» и юридического лица, а также выдано предписание об устранении нарушений.

Напомним, в феврале свердловское управление Роспотребнадзора проверило все 74 магазина сети «Светофор» в Свердловской области. Нарушения выявили во всех филиалах сети. Из 185 проб продуктов питания в 38 выявили неудовлетворительные показатели, с продажи сняли 65 партий пищевой продукции общим весом 2,3 тонн, 60 партий непродовольственных товаров (3,5 тыс. штук).

Ирина Пичурина