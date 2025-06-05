Ставропольский край вошел в топ-5 по числу МСП в сельском хозяйстве

Ставропольский край занял пятое место среди российских регионов по количеству малых и средних предприятий в сельском хозяйстве. В регионе зарегистрировано 6,4 тыс. таких компаний, сообщила пресс-служба министерства экономического развития Ставрополья.

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Лидерами рейтинга стали Краснодарский край, Республика Башкортостан, Ростовская и Волгоградская области.

«Предприниматели производят экологичную продукцию, которая востребована как в регионе, так и за его границами. Малый и средний бизнес также активно развивается в экспортном направлении»,— отметил министр экономического развития края Антон Доронин.

По словам министра, численность предпринимателей в Ставрополье ежегодно растет и на сегодняшний день составляет 305 тыс. человек, включая самозанятых. Эти показатели позволяют краю входить в топ-15 регионов России.

В Ставропольском крае зарегистрировано 105 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства. Количество самозанятых превышает 200 тыс. человек. За период с 2019 по 2025 год показатель МСП в регионе увеличился в три раза.

Николай Аксенов