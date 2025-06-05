В больнице Ульяновска нашли подпольное производство алкогольного фальсификата

В четверг «Ъ» стало известно, что оперативными службами управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Ульяновской области обнаружено подпольное производство фальсификата алкогольной продукции в гаражах Центральной городской клинической больницы Ульяновска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В УМВД ситуацию не комментируют. Источник, близкий к УМВД, подтвердил «Ъ-Волга» информацию о больничных бутлегерах, пояснив, что в настоящее время уголовное дело еще не возбуждено, идет доследственное выяснение всех обстоятельств в рамках проверочных мероприятий. Собеседник пояснил, что сотрудники УЭБиПК, получили оперативную информацию о производстве фальсификата на территории больницы, около недели назад, выезд на место подтвердил полученные сообщения. «Правда, само производство фальсификата было на тот момент остановлено, однако в гаражах больницы при этом были обнаружены ящики с подготовленной тарой и определенное количество нереализованной фальсифицированной алкогольной продукции», — сказал собеседник. По его словам, полученный по каким-то каналам спирт в гаражах разбавляли, при необходимости подкрашивали до необходимого цвета нужных брендов.

Андрей Васильев, Ульяновск