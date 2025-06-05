В Совете федерации обсудили, как защитить «историческую легитимность» России

Решающая роль СССР в победе над гитлеровской Германией неоспорима, однако западные страны стараются лишить нашу страну «исторической легитимности». Как защитить Россию от «покушений на историческую правду», сенаторы, чиновники и общественные деятели обсудили 5 июня на круглом столе комиссии Совета федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ.

Американский вклад в победу во Второй мировой войне «не выдерживает никакого сравнения» с советским, но США продолжают настаивать на своей «исключительной роли», посетовал глава комиссии Алексей Пушков. В пример он привел майское выступление Дональда Трампа в Дохе. «Все праздновали (День Победы.— "Ъ"), кроме нас, а мы те, кто выиграл войну»,— заявил тогда американский президент. «Демонизацию» СССР проиллюстрировал директор Российского государственного военного архива Владимир Тарасов, по словам которого в Польше и других европейских странах НКВД выставляют «карательным ведомством», хотя его войска «занимались охраной тыла, дорог, военнопленных, обеспечением спецсвязи». Он также заявил, что опубликованные год назад документы ФСБ «ставят под сомнение польскую западную версию по поводу Катыни». Свой пример привела и официальный представитель МИДа Мария Захарова. День Победы европейские страны отмечают как День Европы и не обращают внимания на факт победы СССР и «грех Европы перед всем человечеством», подчеркнула она.

Впрочем, «доминирование англосаксонского подхода» небезгранично: даже нейросеть китайского разработчика DeepSeek выдает корректную информацию о жертвах советских граждан, обнадежил коллег Алексей Пушков. Сенатор напомнил и о том, что предлагал внести «тезис о Победе в нашу Конституцию» и прямо указать его в преамбуле, где говорится о ценностных ориентирах. Гендиректор «Мосфильма» Карен Шахназаров, в свою очередь, предложил «творить и поддерживать наш миф», ведь на Западе «его создают очень умело». А директор Национального центра исторической памяти Елена Малышева призвала сокращать разрыв между нарративами академической науки и массовой культуры при помощи мемов.

Божена Иванова