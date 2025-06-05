В Ростовской области продолжают борьбу с «серыми возчиками»

В Ростовской области продолжается борьба с деятельностью «серых возчиков», которые создают незаконные свалки. Так, за последнюю неделю рейды прошли в девяти городах и районах региона. Об этом сообщает правительство области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Из сообщения следует, что протоколы за нарушение правил обращения с отходами составили в Усть-Донецком, Аксайском и Морозовском районах, а также в Каменске-Шахтинском, Гукове, Таганроге, Батайске, Ростове-на-Дону и Белой Калитве.

Для «серых возчиков» предусмотрены следующие штрафы: для обычных граждан – от 2 до 3 тыс. руб., для должностных лиц – от 10 до 30 тыс. руб., для предпринимателей без образования юридического лица – от 30 до 50 тыс. руб. или временное закрытие деятельности до 90 суток. Для юридических лиц – от 100 до 250 тыс. руб. или временное закрытие деятельности до 90 суток. Повторное нарушение может привести к аресту транспортных средств «серых возчиков».

Активная борьба с «серыми возчиками» в Ростовской области началась в марте 2025 года. Тогда власти предупреждали, что транспорт «серых возчиков» могут арестовать в случае повторных или особо грубых нарушений.

Мария Хоперская