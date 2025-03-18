Власти Ростовской области намерены разобраться с незаконным вывозом мусора
В Ростовской области начались рейды по выявлению «серых возчиков» мусора. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.
Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ
Первые рейды прошли в Ростове-на-Дону, Батайске и Азовском районе. В результате них зафиксировано десять нарушений правил обращения с отходами. В трех случаях мусор сбрасывали там, где это строго запрещено, отметил господин Слюсарь.
Власти предупреждают, что транспорт «серых возчиков» могут арестовать в случае повторных или особо грубых нарушений.