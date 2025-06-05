Ярославцев оштрафовали на 6 млн рублей за парковку на газонах

В Ярославской области с начала года вынесено 1,8 тыс. постановлений за парковку на газонах, общая сумма штрафов превысила 6 млн руб. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Нарушения, в том числе, выявляются при помощи автоматических систем. В этом случае инспекция административно-технического и государственного жилищного надзора выносит постановления без участия водителя.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что штрафовать за парковку на газонах в 2023 году власти Ярославля начали при помощи комплекса автоматической фиксации нарушений «Дозор 3М». Аналогичное оборудование было закуплено и для округов.

Алла Чижова