Под стражу взят второй фигурант уголовного дела о стрельбе в центре Оренбурга

Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу второму фигуранту, стрелявшему возле отеля в центре Оренбурга и причинившему огнестрельные ранения местному жителю. Об этом сообщает СУ СКР по Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

В прокуратуре региона отмечают, что ему предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30, п.п. «ж», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений).

Сегодня, 5 июня, сообщалось о заключении под стражу другого фигуранта. По версии следствия, трое братьев в ходе конфликта произвели множественные выстрелы из травматического оружия в местного жителя. В конфликт вмешались третьи лица, пострадавшему оказали медицинскую помощь.

В СУ СКР по Оренбуржью уточняют, что третий фигурант дела объявлен в федеральный розыск.

Руфия Кутляева