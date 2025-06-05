В Оренбурге суд избрал меру пресечения одному из обвиняемых в стрельбе у отеля

Ленинский районный суд рассмотрел ходатайство следственного органа об избрании меры пресечения одному из обвиняемых по ч. 3 ст. 30, п. п. «ж», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений). Его заключили под стражу, сообщает прокуратура Оренбуржья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, в ночь с 30 на 31 мая трое братьев на территории автомобильной парковки отеля на ул. Маршала Жукова в Оренбурге «вступили в конфликт с потерпевшим и произвели по нему множество выстрелов из травматического оружия, причинив ему огнестрельные ранения». Действовали они группой лиц по предварительному сговору.

Довести преступный умысел на убийство фигуранты не смогли довести до конца, так как вмешались третьи лица, и пострадавшему своевременно оказали медицинскую помощь.

Ранее сообщалось о задержании двоих из трех граждан, причастных к стрельбе возле отеля в центре Оренбурга.

Руфия Кутляева