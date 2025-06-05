Водителя из Удмуртии будут судить за ДТП с тремя погибшими в Пермском крае

Водитель грузовика из Удмуртии предстанет перед судом по делу о ДТП с тремя погибшими на трассе в Пермском крае, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры. Авария произошла в Краснокамском округе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Следствие считает, что утром 15 марта, двигаясь по дороге Кострома—Шарья—Киров—Пермь, водитель не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с легковым автомобилем, в результате чего погибли водитель легковушки и двое его пассажиров.

Водителю предъявили обвинение в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспорта (ч. 5 ст. 264 УК РФ). По статье предусмотрено до семи лет лишения свободы. Уголовное дело направлено в Краснокамский горсуд для рассмотрения.