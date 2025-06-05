Участников СВО похоронили в двух районах Удмуртии

Двух рядовых — участников специальной военной операции похоронили в трех районах Удмуртии. Об этом в соцсетях сообщают главы муниципалитетов Юрий Новойдарский и Айдар Шарафутдинов. В Балезинском районе в последний путь проводили Евгения Т., а в Сарапульском районе похоронили Андрея О.

Похороны прошли со всеми воинскими почестями. Глава региона Александр Бречалов и руководители муниципалитетов выразили соболезнования семьям погибших. Помощь родственникам оказывается в полном объеме.