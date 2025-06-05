В Нижегородской области с могил участников СВО украли российские флаги
Уголовное дело возбудили после кражи флагов с могил нижегородских участников СВО
Неизвестные украли российские флаги с трех могил участников СВО в селе Николо-Погост Городецкого муниципального округа Нижегородской области. Глава округа Александр Мудров пообещал сделать все, чтобы найти виновных и заставить их принести публичные извинения.
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
По данным полиции, по факту кражи флагов возбуждено уголовное дело по статье об осквернении воинских захоронений (ч.1 ст 244 УК РФ). Проводится комплекс оперативных мероприятий по поиску виновного.
Флаги на могилах погибших восстановлены.