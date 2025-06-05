В Нижегородской области с могил участников СВО украли российские флаги

Неизвестные украли российские флаги с трех могил участников СВО в селе Николо-Погост Городецкого муниципального округа Нижегородской области. Глава округа Александр Мудров пообещал сделать все, чтобы найти виновных и заставить их принести публичные извинения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По данным полиции, по факту кражи флагов возбуждено уголовное дело по статье об осквернении воинских захоронений (ч.1 ст 244 УК РФ). Проводится комплекс оперативных мероприятий по поиску виновного.

Флаги на могилах погибших восстановлены.

Андрей Репин