Жилье в 2024 году получили 3,4% семей нижегородцев, стоящих на учете

За 2024 год 871 семья из Нижегородской области получила жилье за счет бюджета. Это 3,4% от числа семей, состоявших на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях на конец 2023 года, подсчитали в Нижегородстате.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

На конец 2024 года в регионе насчитывалось 23,7 тыс. семей, нуждающихся в жилье. Это 1,6% от общего числа семей в Нижегородской области. Почти 16 тыс. семей или 67,4% стоят на учете 10 лет и более.

Для сравнения, в 2023 году жилье получили 1098 семей области, на конец того года нуждающихся оставалось 25,4 тыс.

58,6% семей, получивших жилье в 2024 году, — это граждане из числа детей-сирот; 9,9% — молодые семьи; 9% — семьи, проживающие в аварийном жилье; 5,9% — многодетные семьи; 3,6% — инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов.

В Нижегородстате добавили, что сохраняется положительная тенденция по обеспеченности нижегородцев жильем: в среднем на одного жителя области в 2024 году приходилось 31,2 кв. м общей площади жилья, в 2023 году — 30,3 кв. м.

Галина Шамберина