Новороссийский сервис доставки грузов из России на Кубу получил господдержку
Маршрут мультимодального оператора «Рускон» (входит в ГК «Дело») из Новороссийска в кубинский порт Мариэль включили в программу субсидий Минпромторга. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Фото: Пресс-служба Группы компаний «Дело»
Поддержка предоставляется в рамках государственной программы компенсации недополученных доходов от перевозок несырьевого неэнергетического экспорта. Благодаря субсидии Рускон предлагает экспортерам скидку в 25% на морской фрахт. Сервис ориентирован на широкий круг грузов и предполагает доставку контейнеров без перетарки. Время в пути составляет 40 суток.
Как пояснил первый вице-президент компании Андрей Чернышев, меры господдержки дают возможность сократить расходы на выход российских поставщиков на рынок Латинской Америки и конкурировать с международными игроками. Сервис начал работу в июне 2024 года, погрузка осуществляется на терминале ГК «Дело» в Новороссийске.