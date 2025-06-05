Из Татарстана за пять месяцев отправили 28,2 тыс. т зерна в 12 стран

За первые пять месяцев 2025 года из Татарстана было экспортировано 28,2 тыс. т зерна в 12 стран. Об этом сообщили в пресс-службе филиала ФГБУ «ЦОК АПК».

Больше всего в другие страны отправили масличные культуры (вика, лен, горчица и др.), они составили 54% от общего объема. Доля зерновых (пшеница, ячмень, овес) достигла 34%, а зернобобовых (горох, чечевица) — 12%.

Перед отправкой за рубеж зерно проверили специалисты филиала на соответствие требованиям качества и безопасности.

В 2025 году из Татарстана наибольшее количество зерна (15,5 тыс. т или 54%) экспортировали в Восточную Азию (Китай, Монголия). В Азербайджан, Беларусь, Грузию, Казахстан, Узбекистан было отгружено 8 тыс. т зерна или 28% от общего объема экспорта.

Диана Соловьёва