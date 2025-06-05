Жители Самарской области сдали в банки 871 тыс. монет на сумму более 4 млн рублей

В Самарской области подведены итоги всероссийской акции «Монетная неделя», которая проходила с 7 по 19 апреля, сообщили в самарском отделении Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Жители региона сдали в банки более 871 тыс. монет на общую сумму свыше 4 млн руб., что на 25% больше, чем в осеннюю акцию 2024 года.

«Граждане возвращали мелочь всех имеющихся в обращении номиналов, но чаще всего встречались монеты 2, 5 и 10 рублей. Банки зачисляли эти деньги на счета клиентов, либо обменивали на банкноты»,— говорится в сообщении Центробанка. Некоторые банки в качестве поощрения выдавали памятные монеты.

Сабрина Самедова