В Волгодонске адвоката заподозрили в нарушении неприкосновенности частной жизни

Сотрудники УФСБ России по Ростовской области пресекли деятельность адвоката областной коллегии, причастного к сбору сведений, составляющих личную тайну. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Речь идет об адвокате Романе Попове, сообщил «Ъ-Ростов» источник в правоохранительных органах.

Оперативники установили, что в октябре 2023 года подозреваемый «во время участия в закрытом судебном заседании Волгодонского городского суда о продлении срока содержания под стражей гражданина, обвиняемого в преступлениях против половой неприкосновенности, произвел аудиозапись данного судебного заседания с целью дальнейшего его использования в качестве предлога для завладения денежными средствами родственников потерпевшей за нераспространение информации, порочащей честь и достоинство»,— пояснили в ведомстве.

На основании материалов УФСБ региональным СУ СК России в отношении Попова возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.137 УК России «Нарушение неприкосновенности частной жизни».

Наталья Белоштейн