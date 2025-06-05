В Самаре приостановлены торги на снос аварийных домов за 41 млн рублей

Приостановлено определение подрядчика для сноса 15 аварийных домов в Самаре. Начальная цена контракта составила более 41 млн руб. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Торги приостановлены по жалобе ООО «Гамма-С». Она находится на рассмотрении Самарского УФАС.

Заказчиком работ выступает департамент управления имуществом. На аукцион заявились четыре участника. Комиссия признала победителем торгов компанию, предложившую наименьшую цену, — около 24,3 млн руб.

Договор предусматривает снос зданий в Красноглинском, Кировском, Промышленном, Октябрьском, Самарском, Ленинском, Железнодорожном и Куйбышевском районах города. Работы должны были быть выполнены в течение 35 —70 календарных дней.

Георгий Портнов