Украинский боксер Ломаченко объявил о завершении карьеры

Украинский боксер Василий Ломаченко опубликовал в социальной сети Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) видео, в котором на русском языке объявил о завершении карьеры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Василий Ломаченко

Фото: John Locher / AP Василий Ломаченко

Фото: John Locher / AP

«В жизни любого боксера наступает момент, когда он вешает перчатки на гвоздь. В нашей истории этот день настал. Благодарен за все победы, неудачи на ринге и в жизни. Рад тому, что к концу карьеры пришло понимание, в какую сторону должен двигаться человек, чтобы победить», — сказал Ломаченко.

Василию Ломаченко 37 лет. На любительском уровне он дважды становился олимпийским чемпионом (2008, 2012), два раза выигрывал чемпионат мира (2009, 2011). Также на его счету золотая медаль чемпионата Европы (2008). На профессиональном уровне Ломаченко в разное время владел чемпионскими титулами по версии Всемирной боксерской организации (WBO), Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super), Всемирного боксерского совета (WBC), Международной боксерской организации (IBO) и Международной боксерской федерации (IBF). В 2018 году Ломаченко возглавил рейтинг лучших боксеров независимо от весовой категории по версии журнала The Ring.

Таисия Орлова