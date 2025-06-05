Пермский магазин бренда Putin Team Russia возобновил работу

Единственный в Перми магазин бренда Putin Team Russia продолжил работу, сообщили «Ъ-Прикамье» в компании, управляющей сетью отделов. Недавно стало известно, что отдел Putin Team Russia в ТЦ «iMall Эспланада» прекратил функционировать. «Закрытие точки было временным из-за внутренней инвентаризации магазина. На данный момент магазин работает в штатном режиме»,— подчеркнули в сети.

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Магазин Putin Team Russia открылся в «iMall Эспланада» в феврале этого года, а 30 мая точка в торговом центре перестала работать. Причины закрытия в ТЦ не уточняли.

Ассортимент бренда Putin Team Russia представлен вещами спортивного стиля, включая верхнюю одежду и аксессуары. По данным официального сайта, отделы сети работают в 19 городах РФ. Одежда производится в Екатеринбурге, на цифровой фабрике Shishkin uniform atelier. Согласно открытым источникам, владельцем бренда является предприниматель и дизайнер Дмитрий Шишкин.