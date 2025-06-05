Минстрой прокомментировал продление разрешений на возведение двух школ

В Ярославле строительная готовность школ на Московском проспекте и Большой Федоровской превышает 90%. Об этом сообщил заместитель председателя областного правительства и министр строительства и ЖКХ Александр Баланцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: мэрия Ярославля Фото: мэрия Ярославля

«Ъ-Ярославль» сообщал, что по обеим школам разрешение на строительство было продлено до апреля 2026 года. Как пояснил господин Баланцев, продление было связано с окончанием срока действия прошлых разрешений.

«Работы идут строго по графику. Планируем завершить все работы в срок, чтобы обе школы могли начать работу в новом учебном году»,— прокомментировал Александр Баланцев.

Ранее мэр Ярославля Артем Молчанов также сообщал, что школы начнут работать с 1 сентября 2025 года.

Алла Чижова