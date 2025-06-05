В Ярославле продлили разрешение на строительство двух школ

В Ярославле разрешение на строительство школ на Московском проспекте и Большой Федоровской продлено до апреля 2026 года. Соответствующие данные появились в реестре минстроя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: мэрия Ярославля Фото: мэрия Ярославля

Разрешение на строительство школы на Московском проспекте на 1100 мест действует до 11 апреля 2026 года, а на Большой Федоровской на 500 мест — до 2 апреля 2026 года.

15 мая мэр Ярославля Артем Молчанов сообщал, что строительство обоих объектов находится «на финишной прямой». В учебных заведениях ведется монтаж оборудования и установка мебели, благоустройство территорий.

«В новом учебном году школы примут своих учеников»,— написал господин Молчанов в своем Telegram-канале.

Алла Чижова