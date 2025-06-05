Замначальника МВД Волгоградской области оставили в СИЗО до августа

Ленинский районный суд Ставропольского края продлил арест заместителя начальника полиции главка МВД по Волгоградской области Руслана Тоймухамедова до 27 августа 2025 года по делу о мошенничестве на 2,3 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе суда

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Суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении меры пресечения. «Исследовав представленные материалы, суд продлил обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу на 3 месяца и 12 суток, то есть до 27 августа 2025 года»,— следует из заявления пресс-службы суд.

Высокопоставленный сотрудник был помещен в СИЗО несколько недель назад. Первоначально срок содержания под стражей истекал 27 мая.

Как сообщал «Ъ-Кавказ» головное дело возбуждено по материалам ставропольского управления ФСБ России. По версии следствия, Руслан Тоймухамедов вместе с собственниками организовал схему по фиктивной организации бизнес-миссий в Турцию, причинив ущерб министерству экономического развития Ставропольского края. Преступление совершено до перевода силовика в Волгоградскую область.

Николай Аксенов