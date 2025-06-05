В Орле нашли 374 кг небезопасных рыбных пресервов

Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям провело внеплановую проверку филиала московского ООО «Эко море» Алексея Волохова в Орле. На рыбоперерабатывающем производстве обнаружили 373,6 кг некачественной продукции. Компании предписали утилизировать ее. Об этом сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рыбная продукция, в которой нашли нарушения

Фото: Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям Рыбная продукция, в которой нашли нарушения

Фото: Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям

Исследование отобранных образцов показало несоответствие продукции требованиям технических регламентов. В частности, специалисты обнаружили бактерии группы кишечной палочки.

Нарушения установили в филе-рулете из скумбрии и горбуши горячего копчения «Черепашка» и трех видах пресервов из атлантической сельди — филе-кусочков и филе-рулетов в маринаде и уксусно-масляной заливке с луком и морковью.

«Наличие бактерий группы кишечной палочки в вышеперечисленной рыбной продукции свидетельствует о допущении ООО "Эко Море" нарушений процессов переработки и хранения»,— пояснили в ведомстве.

По итогам проверки Россельхознадзор аннулировал две декларации соответствия и производственные сертификаты на указанную продукцию.

В мае 2025 года в отношении ООО «Эко Море» было возбуждено административное дело в связи с нарушением изготовителем требований технических регламентов (ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ). В результате компанию оштрафовали на 150 тыс. руб.

В начале недели стало известно, что Россельхознадзор обнаружил 1,6 т небезопасной продукции в магазинах сети «Светофор» в Липецкой области.

Ульяна Ларионова