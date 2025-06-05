Председатель промышленного кластера Татарстана возглавил объединение кластеров РФ

Председатель правления Промышленного кластера Татарстана Сергей Майоров стал председателем правления Делового объединения кластеров России. Об этом сообщили в промышленном кластере республики.

Сергей Майоров также является советником главы Минпромторга Татарстана Олега Коробченко.

Деловое объединение кластеров РФ было создано, чтобы стимулировать эффективное развитие отраслей промышленности России через межкластерную кооперацию. Планируется, что предприятия кластеров смогут реализовывать совместные проекты.

Организация должна помочь повысить спрос на импортозамещающую продукцию, разработанную участниками кластеров. Центральный офис находится в Москве.

Диана Соловьёва