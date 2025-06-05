МИД Армении надеется на скорое подписание мирного соглашения с Азербайджаном

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян выразил надежду, что мирное соглашение с Азербайджаном будет подписано в ближайшее время. Он напомнил, что текст договора уже согласован.

«В конце любых переговоров кто-то говорит: "Хорошо, этот последний пункт приемлем". А затем подписывают соглашение. В нашем случае договоренность есть: текст согласован, осталось только подписать контракт, что, я надеюсь, произойдет в ближайшее время»,— сказал Арарат Мирзоян на заседании парламента (цитата по ТАСС).

13 марта Армения и Азербайджан сообщили о согласовании последних двух спорных пунктов мирного соглашения из 17. Ереван заявил о готовности обсуждать место и сроки подписания документа. Азербайджанская сторона считает подобные обсуждения преждевременными. Баку выдвигает еще два требования для урегулирования отношений стран: роспуск Минской группы ОБСЕ, деятельность которой приостановлена после 2022 года, и изменение конституции Армении.

Подробнее о переговорном процессе — в материале «Ъ» «Ереван и Баку сделали шаг к миру».

Лусине Баласян