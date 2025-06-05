В Нижнем Тагиле будут судить мужчину за оправдание терроризма

В Нижнем Тагиле перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в публичном оправдании терроризма (ч. 1 ст. 205.2 УК РФ), сообщили в следственном управлении СКР по Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, в январе-феврале 2024 года обвиняемый, 2002 года рождения, написал на нескольких зданиях в Нижнем Тагиле надписи, оправдывающие идеологию терроризма. Он действовал в темное время суток, по указанию куратора из социальных сетей.

Противоправная деятельность была выявлена и пресечена сотрудниками регионального управления ФСБ России. Наказание за совершение преступления предусмотрено до 5 лет лишения свободы.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Полина Щуцкая