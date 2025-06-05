В Аксубаевском районе Татарстана назначен новый руководитель МВД

Подполковник полиции Юлдус Билалов назначен новым руководителем ОМВД России по Аксубаевскому району. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Татарстана.

Нового руководителя ОМВД района представил замминистра внутренних дел по Татарстану Алексей Завгороднев.

Юлдус Билалов является уроженцем Аксубаевского района и выпускником Елабужской школы милиции. Господин Билалов руководил отделением МВД России по Черемшанскому району Татарстана.

Алексей Завгороднев заявил, что новый руководитель ОМВД Аксубаевского района в кратчайшие сроки сможет разобраться в особенностях обстановки района и организует работу отделения на должном уровне.

Диана Соловьёва