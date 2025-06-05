«Лэтуаль» поделились статистикой

Крупный российский косметический ритейлер «Лэтуаль» обнародовал цифры внутренней статистики по сегменту экокосметики. Выяснилось, что за последний год интерес к экологичности вырос на 9%. В список самых популярных экобрендов попал Garnier, чьи продукты купили более 70 тыс. раз, второе место заняла Himalaya Since 1930 с 25 тыс. проданными единицами, а третье — Green Mama, здесь продажи составили 15 тыс. штук.

Среди популярных эконовинок сети: экодезодорант Jisoo, бальзам для губ с муцином улитки от «Балаевской мануфактуры», солевой скраб для тела Melasti, крем-баттер для тела «Кофе & шоколад» от «Крымской натуральной коллекции», парфюмерное масло для тела My Cherry Vegan. Love. Studio.

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Интересно, что любимыми экосредством мужчин в возрастной категории 36–45 лет стала маска-пленка для лица Garnier, а у женщин того же возраста — жидкое мыло для рук Savon De Royal.