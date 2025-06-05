Правительство РФ не будет устанавливать запрет на майнинг в Хакасии

В Хакасии не будут вводить запрет на майнинг криптовалюты из-за отсутствия прогнозируемого энергодефицита в республике. Соответствующее решение принято Правительством РФ по итогам заседания комиссии по развитию электроэнергетики.

Кроме того, в обосновании указывается, что отказ связан «со снижением налоговых поступлений в региональный бюджет и формирования выпадающих доходов в электросетевом комплексе».

Как писал «Ъ», Хакасия, а также Карелия и Пензенская область выразили интерес к введению запрета на майнинг в конце апреля этого года. С 1 ноября 2024 года в России легализована деятельность по добыче криптовалюты. При этом в 10 регионах введен полный запрет на майнинг, в трех ограничения действуют частично на осенне-зимний период.

При этом полностью запретили майнинг в десяти регионах, еще в трех — частично (в осенне-зимний период). Ограничения до марта 2031 года действуют в том числе в Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Чечне, ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

В марте 2025-го правительство смягчило запрет на майнинг криптовалюты в некоторых регионах. С 7 апреля эта деятельность была полностью запрещена на юге Иркутской области.

Александра Стрелкова