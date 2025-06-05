В «Яндекс Картах» обновили дизайн

В «Яндекс (MOEX: YDEX) Карты» добавили детальную разметку дорог. Также в приложении стали доступны 3D-достопримечательности, сообщила пресс-служба компании.

Теперь на картах можно увидеть, где проходит велодорожка, автобусная полоса или трамвайные пути. Подземные переходы выделены фиолетовым цветом и просвечивают через дорожное полотно, а у каждого из выходов обозначен тип подъема (с пандусом или без).

Вместо пастельных тонов в картах стали использовать «более насыщенные и естественные оттенки». В компании отметили, что топонимы и названия улиц стали более читаемыми благодаря новой типографике. На мелких масштабах теперь появляются фотоориентиры с основными достопримечательностями.

Новый дизайн «Яндекс Карт» уже доступен на смартфонах на платформах iOS и Android, а также в веб-версии сервиса. Сейчас детализированная разметка есть более чем в 40 российских городах. В июне обновление будет доступно для часов с watchOS.