Четыре пингвина прибыли в нижегородский зоопарк из Приморского океанариума

Приморский океанариум продал нижегородскому зоопарку «Лимпопо» четырех пингвинов Гумбольдта. Все прибывшие птицы — самцы, их привезли для создания пар с самками, сообщили в «Лимпопо».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пингвины Гумбольдта

Фото: зоопарк «Лимпопо» Пингвины Гумбольдта

Фото: зоопарк «Лимпопо»

Пингвины Гумбольдта — моногамные птицы, они создают пару один раз в жизни. Ранее в зоопарке обитали только семь самок, и учреждение решило приобрести четырех самцов. По данным электронной торговой площадки АСТ Сбербанк, океанариум продал пингвинов Гирлянда, Звезда, Тюбик и Штрих за 2,6 млн руб.

«Знакомство прошло хорошо. Самки с интересом отреагировали на новых самцов, хотя о создании пар пока говорить рано — птицы еще только привыкают и присматриваются друг к другу»,— рассказали в зоопарке.

Приморский океанариум имеет самую большую стаю пингвинов Гумбольдта в России. В начале июня учреждение отправило в зоопарки Москвы, Воронежа и Нижнего Новгорода 16 этих птиц.

Елена Ковалева