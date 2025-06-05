Три пассажирских поезда из Петербурга задержали из-за теракта под Воронежем

На перегоне Евдаково – Сагуны в Воронежской области неизвестные подорвали взрывное устройство и повредили один из путей, сообщают «Известия» 5 июня со ссылкой на ФСБ РФ. Трагедии удалось избежать благодаря профессиональным действиям машиниста одного из поездов, который заметил разрушение полотна и предпринял экстренное торможение. В результате происшествия никто не пострадал.

В связи с инцидентом был задержан 21 пассажирский поезд, среди них три петербургских состава, следовавших в Анапу и Кисловодск. По факту случившегося ФСБ готовится возбудить уголовное дело по статье «Терроризм». Сотрудники железной дороги на текущий момент оказывают помощь пассажирам, при задержках более четырех часов им предоставляют горячее питание.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что 1 июня пролетное строение моста обрушилось на пассажирский поезд в Брянской области. В результате происшествия на перегоне Пильшино – Выгоничи погибли семь человек, 73 пострадали. СК РФ также квалифицировал случившееся как теракт.

Андрей Маркелов