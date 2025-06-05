В Ижевске ограничат движение троллейбусов по перекрестку Ленина—Молодежная

В Ижевске в ближайшие выходные начнутся дорожные работы на перекрестках улицы Ленина с улицами Молодежная и 40 лет Победы, сообщает пресс-служба администрации города. Дорожники приступят к укладке финишного слоя асфальта. Движение троллейбусов по перекрестку Ленина—Молодежная с 7 по 11 июня будет закрыто по ночам с 20.00 до 06.00.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

Маршруты троллейбусов построят через следующие остановки:

Троллейбус №2 пойдет через остановки «администрация Индустриального района», ул. Удмуртская, ул. Орджоникидзе, ул. 40 лет Победы и «Госархив».

Троллейбус №10 направят через поселок Машиностроителей, ул. Новоажимова, ул. Карла Либкнехта, ул. Орджоникидзе, ул. 40 лет Победы и «Госархив».

Работы на ул. Ленина пройдут с 8 по 18 июня.