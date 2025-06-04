В Оренбурге задержаны двое обвиняемых в стрельбе у отеля

Задержаны двое из трех граждан, причастных к стрельбе возле отеля в центре Оренбурга. Им предъявлено обвинение в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30; п. п. «ж», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В настоящее время продолжается розыск третьего фигуранта уголовного дела.

Силовики установили, что в ночь с 30 на 31 мая текущего года трое братьев на парковке отеля на улице Жукова расстреляли из травматического оружия местного жителя. Он был госпитализирован с множеством травм.

По этому факту было возбуждено уголовное дело. Расследование взял на контроль председатель СКР Александр Бастрыкин после огласки ситуации в СМИ и интернете. Авторы публикаций утверждают, что предполагаемые стрелки связаны с убийством студента, которое было совершено в центре Оренбурга в 2011 году. По этому факту расследовалось уголовное дело, но виновников преступления так и не нашли, написали местные журналисты. В связи с этим Александр Бастрыкин затребовал у руководителя регионального СУ СКР Вячеслава Зудермана доклад о расследовании.

Георгий Портнов