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Глава СКР поручил возбудить дело по факту отнятия банковской карты у ребенка в Орске

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту противоправных действий в отношении несовершеннолетнего жителя в Оренбургской области. Также он запросил доклад об установленных обстоятельствах, сообщает СКР.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По информации ведомства, в Орске двое мужчин в магазине «выбили банковскую карту из рук несовершеннолетнего». После того как «испуганный ребенок покинул магазин», они подняли карту и использовали денежные средства на ней для собственных нужд.

Руфия Кутляева

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