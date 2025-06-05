Ветераны СВО и многодетные семьи смогут повторно получить землю в КЧР

Парламент Карачаево-Черкесии в четверг принял решение о предоставлении ветеранам СВО и семьям с тремя и более детьми права на повторное получение бесплатных земельных участков. Мера распространяется на случаи, когда ранее выделенные наделы стали непригодными для целевого использования из-за боевых действий, природных катаклизмов или техногенных чрезвычайных ситуаций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Депутаты внесли соответствующие поправки в региональные законы «Особенности регулирования земельных отношений в Карачаево-Черкесской Республике» и «О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей».

«Льготным категориям граждан, многодетным семьям, ветеранам специальной военной операции, чьи земельные участки в связи с боевыми действиями, природными катаклизмами или техногенными чрезвычайными ситуациями стало невозможно использовать, предоставляется право на повторное получение бесплатного земельного участка»,— заявил на заседании председатель комитета парламента по аграрной политике Кемал Бытдаев.

Депутат подчеркнул, что право собственности на непригодный для использования участок у граждан сохраняется. При этом они могут отказаться от него в соответствии с гражданским и земельным законодательством.

Николай Аксенов