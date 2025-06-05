Иса Абдуллаев возглавил министерство спорта Ставропольского края

Иса Абдуллаев назначен исполняющим обязанности министра спорта Ставропольского края. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Минспорт Ставропольского края Фото: Минспорт Ставропольского края

С 2024 года Иса Абдуллаев работал заместителем главы регионального спортивного ведомства. До этого он руководил Региональным центром спортивной подготовки и тренировал волейболистов.

Новый врио министра родился в 1987 году в Ставропольском крае. Он имеет три высших образования: окончил Ставропольский государственный университет в 2010 году, Кубанский государственный университет физкультуры в 2015-м и Северо-Кавказский федеральный университет в 2024 году. Иса Абдуллаев также является кандидатом биологических наук.

Николай Аксенов