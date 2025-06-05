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Иса Абдуллаев возглавил министерство спорта Ставропольского края

Иса Абдуллаев назначен исполняющим обязанности министра спорта Ставропольского края. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Фото: Минспорт Ставропольского края

Фото: Минспорт Ставропольского края

С 2024 года Иса Абдуллаев работал заместителем главы регионального спортивного ведомства. До этого он руководил Региональным центром спортивной подготовки и тренировал волейболистов.

Новый врио министра родился в 1987 году в Ставропольском крае. Он имеет три высших образования: окончил Ставропольский государственный университет в 2010 году, Кубанский государственный университет физкультуры в 2015-м и Северо-Кавказский федеральный университет в 2024 году. Иса Абдуллаев также является кандидатом биологических наук.

Николай Аксенов

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